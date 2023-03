Bergomi: “Inter, tante incomprensioni si tengano da parte. Incide anche il mercato”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato del momento della formazione di Inzaghi alla vigilia dell'importante sfida contro il Porto

Eva A. Provenzano

«Mai come quest'anno abbiamo criticato molti allenatori, da Conte a Pioli. Conosco l'ambiente Inter e quando succedono certe cose la negatività trascina dentro tutti. Le incomprensioni che abbiamo visto devono essere lasciate alle spalle. C'è ancora una parte di stagione in cui bisogna raggiungere degli obiettivi: il quarto posto non è scontato e sicuramente ha fatto un grande percorso in Champions. Queste incomprensioni vanno tenute da parte. Poi magari se ne riparla: ma ci sono gare troppo importanti». Beppe Bergomi, a Skysport, ha parlato dell'Inter di Inzaghie si è soffermato sui momenti di discussione in campo tra i calciatori. E non solo.

L'ex capitano dell'Inter ha parlato anche di una rosa imperfetta, con tanti giocatori bravi e una difesa che andrebbe protetta. «Ma un gruppo sano va oltre questo ed è questo che l'Inter deve portare avanti. Trap diceva: "Sono stato dieci anni alla Juve e all'Inter mi sentivo in una centrifuga". La squadra deve ancora giocare con tante big, era importante fare punti con le squadre con cui li ha persi, serviva per allontanarsi dal gruppo che lotta per i posti in Champions», ha sottolineato.

-Incidono anche certi addii e certe notizie di mercato?

I giocatori sanno che un pezzo alla volta vengono sacrificati e questo incide sulla squadra, fare squadra è importante. Devono tutti remare nella stessa direzione. Se pensi a tre anni fa, quando l'Inter vince lo scudetto normalmente si mettono due pezzi importanti per rinforzare la squadra e riprovarci. Il club non ha fatto questo, non so quali problematiche abbia ma sappiamo che in cinque sessioni di mercato deve sempre mettere il segno più.

(Fonte: SS24)