Dopo la vittoria in rimonta contro il Monaco, l’Inter torna in campo questa sera per il terzo impegno del precampionato. Alle ore 21:00, all’U-Power Stadium, i nerazzurri sfideranno il Monza, proseguendo il percorso di avvicinamento all’esordio in Serie A previsto il 25 agosto a San Siro contro il Torino. Tornano a disposizione Bisseck e Zielinski. In attacco potrebbe esserci più spazio per Bonny e Pio Esposito con Calhanoglu a guidare la manovra.
ultimora
Difesa a quattro e assetto diverso: la possibile rivoluzione di Chivu che coinvolge Calhanoglu
"E i riflettori si pongono proprio sul centrocampista turco, protagonista sfortunato del match di Montercarlo. L’Inter intorno a lui sta cambiando, e Cristian Chivu potrebbe presto tentare nuovamente la difesa a quattro con un assetto diverso del centrocampo. Hakan più avanzato? È questa la possibile rivoluzione. Sicuramente il secondo giallo con il Monaco è stata una decisione eccessiva da parte arbitrale, per durezza dell’intervento, come per contesto. Ma al tempo stesso il giocatore è parso nervoso, o quanto meno precipitoso nella sua gestione di gara", sottolinea il Quotidiano Sportivo.
"E intorno a lui lo scenario è in mutazione. Mkhitaryan potrebbe vedere scendere il suo minutaggio nel corso della stagione. Zielinski deve costruirsi una nuova opportunità dopo il flop della passata stagione, Sucic è il nuovo che avanza. E in tutto questo un possibile passaggio al modulo a tre punte, con Ademola Lookman ad allargare il fronte d’attacco al fianco di Lautaro e Thuram, garantirebbe meno copertura e spazio di manovra. Il campo dirà la verità, e da questo punto di vista il tecnico romeno è in cerca di rapide certezze".
(Quotidiano Sportivo)
© RIPRODUZIONE RISERVATA