Difesa a quattro e assetto diverso: la possibile rivoluzione di Chivu che coinvolge Calhanoglu

Dopo la vittoria in rimonta contro il Monaco, l’Inter torna in campo questa sera per il terzo impegno del precampionato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dopo la vittoria in rimonta contro il Monaco, l’Inter torna in campo questa sera per il terzo impegno del precampionato. Alle ore 21:00, all’U-Power Stadium, i nerazzurri sfideranno il Monza, proseguendo il percorso di avvicinamento all’esordio in Serie A previsto il 25 agosto a San Siro contro il Torino. Tornano a disposizione Bisseck e Zielinski. In attacco potrebbe esserci più spazio per Bonny e Pio Esposito con Calhanoglu a guidare la manovra.

"E i riflettori si pongono proprio sul centrocampista turco, protagonista sfortunato del match di Montercarlo. L’Inter intorno a lui sta cambiando, e Cristian Chivu potrebbe presto tentare nuovamente la difesa a quattro con un assetto diverso del centrocampo. Hakan più avanzato? È questa la possibile rivoluzione. Sicuramente il secondo giallo con il Monaco è stata una decisione eccessiva da parte arbitrale, per durezza dell’intervento, come per contesto. Ma al tempo stesso il giocatore è parso nervoso, o quanto meno precipitoso nella sua gestione di gara", sottolinea il Quotidiano Sportivo.

"E intorno a lui lo scenario è in mutazione. Mkhitaryan potrebbe vedere scendere il suo minutaggio nel corso della stagione. Zielinski deve costruirsi una nuova opportunità dopo il flop della passata stagione, Sucic è il nuovo che avanza. E in tutto questo un possibile passaggio al modulo a tre punte, con Ademola Lookman ad allargare il fronte d’attacco al fianco di Lautaro e Thuram, garantirebbe meno copertura e spazio di manovra. Il campo dirà la verità, e da questo punto di vista il tecnico romeno è in cerca di rapide certezze". 

(Quotidiano Sportivo)

