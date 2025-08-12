"E i riflettori si pongono proprio sul centrocampista turco, protagonista sfortunato del match di Montercarlo. L’Inter intorno a lui sta cambiando, e Cristian Chivu potrebbe presto tentare nuovamente la difesa a quattro con un assetto diverso del centrocampo. Hakan più avanzato? È questa la possibile rivoluzione. Sicuramente il secondo giallo con il Monaco è stata una decisione eccessiva da parte arbitrale, per durezza dell’intervento, come per contesto. Ma al tempo stesso il giocatore è parso nervoso, o quanto meno precipitoso nella sua gestione di gara", sottolinea il Quotidiano Sportivo .

"E intorno a lui lo scenario è in mutazione. Mkhitaryan potrebbe vedere scendere il suo minutaggio nel corso della stagione. Zielinski deve costruirsi una nuova opportunità dopo il flop della passata stagione, Sucic è il nuovo che avanza. E in tutto questo un possibile passaggio al modulo a tre punte, con Ademola Lookman ad allargare il fronte d’attacco al fianco di Lautaro e Thuram, garantirebbe meno copertura e spazio di manovra. Il campo dirà la verità, e da questo punto di vista il tecnico romeno è in cerca di rapide certezze".