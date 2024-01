GdS – Roma, difficile la conferma di Lukaku a giugno

Un nuovo trasferimento in vista della prossima estate? Romelu Lukaku, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ha pochissime chance di rimanere a Roma il prossimo anno. Intanto sulla panchina giallorossa non c'è più Mourinhoche sfruttava al massimo le sue caratteristiche e poi il costo dell'operazione per trattenerlo nella capitale si aggirerebbe attorno agli ottanta mln tra i 43 mln di euro per il cartellino e l'ingaggio lordo per un contratto di almeno tre anni per lui.