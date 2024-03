«L’Inter ha la possibilità di vincere il titolo in maniera unica, nel derby, in casa del Milan. Ha dimostrato di essere una squadra fortissima. La squadra più forte e costante in tutti questi mesi e merita di essere là in alto, davanti a tutti. Il distacco dalle altre lo dimostra: è incredibile. Peccato per la batosta in Champions League. Ma in Serie A ha dimostrato di non avere rivali, di essere superiori a tutti».