Stupire, rendere reale l’irreale. Federico Dimarco fa parte della categoria di quei giocatori dall’altissimo tasso tecnico. Capace di cambiare le partite con un cross delizioso o con un capolavoro balistico. In questo campionato l’esterno nerazzurro ha estasiato i tifosi con due gol che resteranno per sempre nella storia del club e che sono d’ispirazione per tutti i giovani tifosi. La parabola straordinaria da centrocampo contro il Frosinone e il sinistro liftato contro l’Empoli.