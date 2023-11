Dimarco, gol prodezza a San Siro. Condivide questo dato con Hakimi

C'è chi dirà un cross sbagliato. Di fatto un gol clamoroso con un tiro che supera il portiere avversario dalla linea laterale: il gol di Federico Dimarco al Frosinone è stato davvero bellissimo ed è arrivato al 43esimo del primo tempo, quando sembrava che il risultato di fine primo tempo dovesse essere uno scritto zero a zero.

Il calciatore nerazzurro, spiega Opta, è uno dei due unici difensori - nei cinque maggiori campionati in Europa - ad aver collezionato almeno due gol e almeno due assist in tutte le ultime quattro stagioni, dall'anno 20-21 al campionato attuale. L'altro giocatore a far segnare questi numeri è una vecchia conoscenza nerazzurra, Hakimi.