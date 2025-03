"Ancora una volta protagonista, Federico Dimarco ha fornito due assist nella stessa partita di Serie A per la terza volta in carriera. Il laterale nerazzurro si conferma sempre più decisivo: con 21 partecipazioni a gol (nove reti e 12 assist) nelle ultime due stagioni, è tra i tre difensori più prolifici nei top cinque campionati europei, al pari di Álex Grimaldo (30) e Jeremie Frimpong (25). Dimarco è inoltre il difensore che ha contribuito al maggior numero di gol in questa Serie A (10, quattro reti e sei assist). Con sei assist serviti sia nel 2023/24 che nella stagione in corso, è uno dei due difensori, insieme a Raoul Bellanova, ad aver fornito almeno cinque passaggi vincenti in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A", analizza Inter.it.