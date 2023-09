Inter, nel derby da un lato all’altro. Dumfries fondamentale e Dimarco vola a sinsitra

Il 3-5-2 di Inzaghi punta tanto sugli esterni e sul lavoro delle corsie laterali per colpire gli avversari. I due nerazzurri sono in grande forma

Una delle forze dell'Inter di Inzaghi sono sicuramente gli esterni. I nerazzurri proveranno a muovere palla per trovare il Milan scoperto su uno dei lati. In questi inizio di stagione sia Dumfries che Dimarco sono partiti alla grande e vogliono proseguire col loro stato di forma.

"Ribaltare l’azione con cambi di gioco sul lato debole, per sfruttare la superiorità numerica che si creerà sulle fasce, con Barella pronto a sovrapporsi a Dumfries a destra e Mkhitaryan a fare lo stesso con Dimarco sulla corsia mancina. Un due contro uno continuo per mettere in mezzo Calabria e Theo Hernandez, soprattutto per costringere Theo a starsene più sulle sue e limitarne le cavalcate offensive", scrive La Gazzetta dello Sport.