Inter, è di Dimarco il gol più bello di agosto-settembre: battuto Lautaro

I tifosi nerazzurri hanno premiato la punizione messa a segno dal difensore classe '97 contro la Sampdoria

È di Federico Dimarco il Digitalbits Goal of the Month riferito ai mesi di agosto e settembre. La sua punizione all'incrocio dei pali contro la Sampdoria è stata scelta dai tifosi nerazzurri come la rete più bella segnata nell'inizio di stagione.