Inter, ecco il miglior gol di marzo: i tifosi votano Dimarco

La punizione di Federico Dimarco contro il Napoli si è aggiudicata il premio Gol del Mese di Marzo di Betsson Sport. In quella partita l'esterno nerazzurro si è fatto male ed è stato costretto un po' ai box. Ma nel post gara, quando gli avevano chiesto se la bellezza delle rete fosse merito suo o di un errore del portiere azzurro, si era stizzito: «Il portiere del Napoli non ha nessuna colpa. Ho scavalcato la barriera e il pallone è terminato sul lato opposto a quello occupato dall'estremo difensore degli azzurri. Ritengo che Alex Meret non avrebbe potuto fare nulla per evitare di subire goal».