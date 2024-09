"In Brianza Inzaghi punterà ancora forte su Dimarco per scardinare la difesa avversaria, sperando che le vibrazioni azzurre portino benefici anche in casa nerazzurra, proprio in vista di un periodo alquanto complesso dal punto di vista del calendario. I gol capolavoro sono sempre stati nelle corde dell’esterno classe 1997, che per esempio nella passata stagione aveva deliziato i tifosi sia con il gol al volo di Empoli sia con la rete da centrocampo a San Siro contro il Frosinone. Il popolo interista inoltre lo adora per essere, da sempre, il primo tifoso della squadra e per i suoi assist dal versante mancino. Quest’anno deve ancora piazzare il primo passaggio vincente, ma contro il Lecce il vantaggio nerazzurro (firmato Darmian) è nato proprio da una sua giocata sulla sinistra", aggiunge il quotidiano.