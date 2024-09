Henrietta Csiszar, centrocampista ungherese dell'Inter femminile, ai microfoni di Inter TV ha parlato della marcia di avvicinamento alla prossima partita di campionato contro il Napoli: "Siamo in forma, le sensazioni sono buone. Abbiamo approfittato degli ultimi 10 giorni per lavorare duramente, ma abbiamo avuto anche tempo per riposarci. Penso che siamo in uno stato di forma ideale".