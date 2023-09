Dimarco: “Siamo l’Italia, si deve reagire. Su le maniche e cambiamo marcia”

Federico Dimarco ha parlato anche ai microfoni di Skysport dopo la partita dell'Italia contro la Macedonia del Nord finita in pareggio. «Sicuramente abbiamo espresso concetti su cui abbiamo lavorato in settimana. Nel primo tempo abbiamo controllato il gioco, nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare, ci siamo allungati e in queste gare bastano poche occasioni per riaprirle», le parole del calciatore dell'Inter.