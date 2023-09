Dimarco: “Smesso di giocare dopo il gol. Con l’Ucraina per vincere, San Siro deve spingerci”

"Giocare a San Siro significa tanto, la gente ci deve dare una spinta importante. Se vincessimo contro l'Ucraina sarebbe importante per il nostro futuro. Se giochiamo come nel primo tempo, possiamo toglierci delle soddisfazioni, senza commettere certi errori".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.