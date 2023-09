Non parte bene l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. La Nazionale del neo commissario tecnico, infatti, non va oltre l'1-1 a Skopje contro la Macedonia del Nord

Non parte bene l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. La Nazionale del neo commissario tecnico, infatti, non va oltre l'1-1 a Skopje contro la Macedonia del Nord nella partita di qualificazione a Euro 2024. Eppure, gli azzurri vanno in vantaggio con Immobile, promosso capitano.