GdS – Dimarco, giocatore totale. Spettacolo contro l’Olanda di Dumfries

La Gazzetta dello Sport giudica con un 8 la prestazione del giocatore interista con la maglia dell'Italia nella finalina per il terzo posto in Nations League

Oggi l'Italiaha giocato la finalina per il terzo posto in Nations League contro l'Olanda. Tra i protagonisti in campo c'è stato Federico Dimarco. Il calciatore nerazzurro ha sbloccato la gara dopo sei minuti con una botta di sinistro che gli ha fatto guadagnare grandi elogi. Per lui una stagione positiva con l'Inter di Inzaghi e queste ultime ore in Nazionale gli hanno fatto guadagnare gli elogi della stampa a seguito della Nazionale. La Gazzetta dello Sport per esempio gli ha dato otto nelle pagelle pubblicate inerenti alla partita vinta dagli Azzurri 3-2.