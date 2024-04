"L'Empoli è un avversario che porta dolci ricordi per Federico Dimarco: l’esterno nerazzurro ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro l’Empoli il 31 maggio 2015. Inoltre nella gara d'andata ha deciso il match con uno straordinario gesto balistico. In questa stagione sta sempre più diventando uno dei leader tecnici della squadra: è uno dei quattro difensori ad essere stato coinvolto in almeno 10 reti nei maggiori cinque campionati europei in corso", scrive Inter.it.