«Sono state due amichevoli di livello che ci hanno permesso di continuare il nostro percorso tutti insieme e dobbiamo cercare di arrivare all'europeo tutti uniti, come una grande famiglia. I tifosi ci hanno accolto in maniera fantastica, sembrava di giocare in casa. Due vittorie fanno bene per l'entusiasmo nostro e dei tifosi, siamo contenti. Dall'Europeo mi aspetto tanto da me stesso e da tutti i miei compagni, essere un gruppo vuol dire aspettarsi tanto dai compagni e da noi stessi. Siamo un bel gruppo fuori e dentro al campo e credo che continueremo a lavorare per toglierci le soddisfazioni come in questa tournée», ha concluso il calciatore della Roma.