I numeri sono lì a testimoniarlo: come lui, nel suo ruolo, in giro per il mondo ce ne sono veramente pochi. I nerazzurri se lo coccolano, consapevoli che gran parte delle fortune di questa stagione (e non solo) passeranno dal suo piede mancino. La Gazzetta dello Sport riporta un dato che la dice tutta sull'importanza e sulle qualità del laterale interista: