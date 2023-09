Dimarco, l’orgoglio di chi all’Inter ha realizzato un sogno. “E certamente voglio rinnovare”

«Orgoglioso di tutto quello che ho fatto da quando sono uscito dal settore giovanile fino a qui». Perché di fatto la sua strada lo ha portato a prendersi l'Inter , la maglia che sognava da bambino e che si è preso nelle ultime due stagioni con la forza di chi crede in se stesso e mette le ali sulla strada verso la realizzazione di un desiderio più grande di tutto.

E la storia con la sua squadra del cuore continuerà, parola di Marotta che ha parlato di prolungamento di cui è giusto parlare. E ovviamente neanche a dirlo, quando gli chiedono quanto gli piacerebbe restare a casa sua il calciatore risponde così a Sky: "Ma penso che non ci siano altre risposte oltre a quella che dice che voglio certamente rinnovare con l'Inter, non vedo nessun tipo di problema". Li ha risolti tutti lui a Inzaghi, almeno quelli sulla fascia sinistra. Da lì non vuole più muoversi.