Biasin: “Dimarco non era previsto ma si è preso maglia e riflettori. Ha fatto una cosa rara”

E la storia recente di questo ragazzo dal cuore nerazzurro la racconta in un tweet: «Diciamola tutta. Federico Dimarco non era previsto. I giocatori che “ti mandiamo in prestito, tornerai più forte” 9 volte su 10 vanno in prestito e non tornano più. Lui è tornato. Ma anche lì, parliamoci chiaro, non c’era troppa convinzione. “È bravino, ma non è in grado di stare ad alto livello”. Ci ha pensato lui a convincere tutti. E prima si è preso un posto in rosa. E poi si è preso una maglia da titolare. E alla fine si è preso i riflettori. Tutti. Complimenti Federico, ti è riuscita una cosa “rara”, come un tiro al volo che si infila all’incrocio».