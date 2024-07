Al Sun Life Stadium di Miami, questa notte, quando in Italia saranno le due, si gioca la finale di Copa America tra Argentina e Colombia e sarà per Angel Di Maria l'ultima partita in Nazionale. Joaquin Correa, giocatore dell'Inter, rientrato dal prestito al Marsiglia e che si sta allenando con Inzaghi nel ritiro da poco iniziato ad Appiano, ha scritto sui social un messaggio per il connazionale.