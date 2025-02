Le parole dell'allenatore dei croati sul rientro in campo del giocatore che ha già sostenuto le visite mediche con l'Inter per il prossimo anno

Le visite mediche qualche settimana fa con l'Inter, prima di fare rientro in Croazia. Petar Sucic ha proseguito il suo percorso di recupero dall'infortunio al metatarso e, in attesa di esordire il prossimo anno con i nerazzurri, avrà modo intanto di tornare in campo con la Dinamo Zagabria. Sarà già domani contro il Rijeka?