Intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, Davide Dionigi ha parlato del Napoli e ha messo in guardia l'Inter

Intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, Davide Dionigi ha parlato del Napoli e ha messo in guardia l'Inter. “Raspadori in appoggio a Lukaku potrebbe essere una soluzione, i due si sposano bene per caratteristiche. Corsa scudetto? Non è l’Inter degli anni scorsi, ha trovato un Napoli tosto ed i due pareggi non cambiano nulla".