Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessio Dionisi, ex tecnico del Sassuolo, ha parlato così di Davide Frattesi, da lui allenato nell'esperienza in neroverde: "Se rimane all'Inter più volentieri col cambio di allenatore? Io non lo so, ti dico che a gennaio con Davide ci siamo sentiti: lui è un puro, dà tutto e vuole essere sempre in campo.
Alessio Dionisi, ex tecnico del Sassuolo, ha parlato così di Davide Frattesi, da lui allenato nell'esperienza in neroverde
Quelle discussioni erano perché voleva andare sempre oltre l'ostacolo e metteva prima le gambe della testa e questo non lo portava a far bene. Non credo che la sua permanenza sia legata all'allenatore.
Sicuramente ogni ragazzo ambisce ad emergere, lui è competitivo e vuole il campo: il primo anno la maglia ti sta un po' larga, il secondo sempre meno e poi la senti sempre più addosso. Mi sento di consigliargli di far scelte con la testa e ponderate, giocare nell'Inter non è cosa da tutti".
