Marco Astori Redattore 7 agosto - 23:52

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessio Dionisi, ex tecnico del Sassuolo, ha parlato così di Davide Frattesi, da lui allenato nell'esperienza in neroverde: "Se rimane all'Inter più volentieri col cambio di allenatore? Io non lo so, ti dico che a gennaio con Davide ci siamo sentiti: lui è un puro, dà tutto e vuole essere sempre in campo.

Quelle discussioni erano perché voleva andare sempre oltre l'ostacolo e metteva prima le gambe della testa e questo non lo portava a far bene. Non credo che la sua permanenza sia legata all'allenatore.

Sicuramente ogni ragazzo ambisce ad emergere, lui è competitivo e vuole il campo: il primo anno la maglia ti sta un po' larga, il secondo sempre meno e poi la senti sempre più addosso. Mi sento di consigliargli di far scelte con la testa e ponderate, giocare nell'Inter non è cosa da tutti".