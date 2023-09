Dionisi: “Con l’Inter giocato in modo maturo. Sarebbe riduttivo dire che a San Siro…”

Non la faranno più entrare nemmeno da allenatore, forse. A San Siro ha vinto quattro volte su cinque e segnando sempre almeno 2 gol.

"Ahahah... Beh allora non dovrebbero far entrare tutto il Sassuolo, perché io da solo posso combinare ben poco. Non dico che l’allenatore non incide, non sarebbe la verità. Ma conta di più quando la squadra rischia di perdere alcune certezze. Vede, io sono un po’ fissato con le marcature preventive. E fuori dal campo è lo stesso: se sento troppi elogi, vado in marcatura preventiva su me stesso e mi concentro sul lavoro per fare in modo che certe prestazioni abbiano continuità. Solo così si cresce davvero. Le vittorie recenti contro Juve e Inter, e in generale quelle contro le grandi squadre, sono un premio all’impegno, ma devono anche essere uno stimolo a non fermarsi"