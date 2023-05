Dionisi: “Insoddisfatti del risultato, meritavamo di più. Pinamonti? Fatto ciò che poteva”

Alessio Dionisi, tecnico Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Inter. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FcInter908: "Non si può non essere soddisfatti per la prestazione, ma lo siamo del risultato: abbiamo fatto molto di più del risultato. Nel primo tempo meglio noi, poi è uscita la forza dell'Inter, con due gol però con deviazioni importanti. I ragazzi sono stati bravi a continuare quello che stavamo facendo: peccato perché meritavamo qualcosa in più.