Dionisi: “Grande soddisfazione. Inter calata nel secondo tempo. Gol di Berardi pazzesco”

Dopo cinque vittorie consecutive, l'Inter cade in campionato per mano del Sassuolo. Al termine della gara Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Dazn: "Grande soddisfazione di squadra e di gruppo. Abbiamo confermato dopo la Juve la stessa determinazione in fase difensiva e personalità con la palla. Nel secondo tempo siamo cresciuto e l'Inter è calata, abbiamo tenuto la palla perché fare due tempi come il primo sarebbe stato difficile. Sapevamo di giocare contro la squadra nettamente più forte del campionato in questo momento. È servita una partita importante con episodi a nostro favore e con i giocatori che hanno fatto una partita importante".