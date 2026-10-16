VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

La nuova vita di Andy Diouf sulla fascia ha permesso al francese di trovare quello spazio che all'inizio della sua avventura in nerazzurro non era riuscito a trovare. Anzi il giocatore in questo primo scorcio di stagione è diventato un titolare inamovibile per Cristian Chivu.

"In pochi pensavano che a questo punto della stagione Andy Diouf potesse addirittura essere la principale fonte di gioco dell’Inter. L’evoluzione tattica a cui si è sottoposto il francese lo ha portato in campo a spostarsi in fascia, ma al tempo stesso sempre più al centro dell’idea di gioco di Cristian Chivu. Al punto che in alcune situazioni, come l’altra sera contro il Bruges, la squadra è sembrata aggrapparsi fin troppo alle sue iniziative per cercare di rendersi pericolosa nella trequarti avversaria. Diouf, caricato di questa nuova responsabilità, non si è sottratto", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Nel suo nuovo ruolo il francese sembra sempre più in confidenza con le richieste dell’allenatore in fase di possesso. Ci sono tre aspetti però sui quali bisogna ancora lavorare. Il primo riguarda proprio le scelte di Diouf: tenere troppo a lungo la sfera nei piedi, come accaduto in un paio di occasioni, rischia di essere controproducente per lo sviluppo della manovra, a quel punto ancora più prevedibile. Gli altri due punti, invece, riguardano i compagni: l’esuberanza di Diouf va sostenuta in qualche modo dal resto della squadra per preservare l’equilibrio dello scacchiere".

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"Per permettersi un giocatore così offensivo in quella zona di campo, è necessario che l’interno di centrocampo, Barella o chiunque giochi al suo posto, non perda mai di vista lo spazio lasciato libero dal compagno e in cui gli avversari possono imbastire ripartenze in ogni momento. Ma non è tutto. Affinché l’ex Lens si riveli un’arma in più, serve che le altre fonti di gioco diano il loro contributo: non sapere da quale lato possa attaccare l’Inter e con chi, dà a Diouf maggiore possibilità di sorprendere".

(Corriere dello Sport)