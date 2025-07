I dirigenti nerazzurri, insieme Chivu, incontreranno a breve il centrocampista per provare a riportarlo pienamente dentro il gruppo

Gianni Pampinella Redattore 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 12:32)

In casa Inter la parola d’ordine è “ricucire”. Dopo settimane di tensioni, arriva il momento della verità per Hakan Calhanoglu. I dirigenti nerazzurri, insieme al nuovo tecnico Cristian Chivu, incontreranno a breve il centrocampista turco per provare a riportarlo pienamente dentro il gruppo squadra. Una missione complicata ma imprescindibile, se l’Inter vuole ripartire con la necessaria serenità.

"I dirigenti nerazzurri si confronteranno con Calhanoglu, lo farà anche Chivu che già a Charlotte aveva imposto un faccia a faccia al gruppo per andare in vacanza con meno frizioni possibili. Adesso Calhanoglu andrà riportato dentro il gruppo: con alcuni giocatori non ci sono problemi (vedi Sommer, Dumfries o Thuram), con altri sì. Una missione non semplice, ma necessaria se l'Inter vorrà ripartire con serenità, altrimenti alle prime difficoltà, lo spogliatoio potrebbe esplodere", si legge su Tuttosport.

"Sempre che queste difficoltà non si palesino a fine agosto: in Turchia infatti sono certi che il Galatasaray, una volta acquistato un attaccante (Osimhen o un altro), almeno un portiere e forse un difensore, tornerà alla carica, sapendo di avere il gradimento di Calhanoglu. L'Inter, oggi disponibile ad ascoltare, ha già fatto sapere all'agente del giocatore che dal 26 luglio, raduno ufficiale della squadra, le porte saranno chiuse. Facile a dirsi, più complicato a farsi se il Gala si presentasse con 20 o più milioni e Calhanoglu mostrasse segnali di mal di pancia. Insomma, Calhanoglu per ora rimane, ma resterà un tema delicato in casa Inter".

(Tuttosport)