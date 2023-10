Diritti tv, Lega Serie A: lunedì nuove offerte per la Coppa Italia

Sono attese per lunedì le nuove offerte da parte di Rai e Mediaset per i diritti tv della Coppa Italia nel triennio 2024/27

Sono attese per lunedì le nuove offerte da parte di Rai e Mediaset per i diritti tv della Coppa Italia nel triennio 2024/27. Nel corso dell'odierna assemblea della Lega Serie A, infatti, sono stati forniti aggiornamenti ai club dopo le trattative private avviate con le due emittenti nella mattinata di oggi. Entro lunedì dovranno arrivare le nuove proposte, con l'obiettivo di andare oltre i 48 milioni annui che Mediaset ha versato per il triennio 2021/24.

Per lunedì è già stata così convocata una nuova assemblea dei club, in videoconferenza, in cui le società potrebbero votare per assegnare i diritti. Tra gli altri temi, le società hanno approvato il bilancio d'esercizio consuntivo al 30 giugno 2023.