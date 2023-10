Diritti tv, offerta di Oaktree per il canale della Lega Serie A: pronti 950 mln

Oaktree bussa alla porta del calcio italiano: la proposta non vincolante prevede un minimo garantito di 950 milioni di euro per il primo anno

Il Sole 24 Ore in edicola oggi rilancia un'indiscrezione lanciata da Bloomberg, secondo cui la proposta non vincolante prevede un minimo garantito di 950 milioni di euro per il primo anno per poi decrescere leggermente negli altri 14 anni seguenti. La raccolta pubblicitaria (superiore ai 70 milioni di euro all'anno) rimarrebbe a disposizione della Lega Serie A.