GdS – Diritti tv, Serie A in campo da venerdì a lunedì: sabato sera in chiaro, il programma

“Si tratta di un’ipotesi, per ora solo un’ipotesi, funzionale però a un cambiamento dell’offerta. Non è detto, infatti, che si proceda con la formula a tre punte: un broadcaster detentore di tutta l’esclusiva (vedi Dazn), un altro con alcune partite in co-esclusiva (vedi Sky), un nuovo ingresso per la gara in chiaro (Mediaset). E qui andiamo alla seconda novità: si andrebbe verso un duopolio con un broadcaster, quasi certamente Dazn, a reggere le fila dell’acquisto a pagamento. E un altro, Mediaset, che proporrebbe la sua offerta in chiaro, la famosa partita del sabato sera. Ma questa parte potrebbe, anche su questo si sta studiando, essere addirittura più ricca, con più di una gara”.