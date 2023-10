Diritti tv, ultimo round di trattative. Offerta da Oaktree per il canale della Lega

Con le offerte dei broadcaster in scadenza il 15 ottobre, oggi andrà in scena a Milano l’ultimo incontro fra l’ad della Lega Luigi De Siervo (foto) e una commissione di presidenti con i manager di Dazn, Sky e Mediaset. L’obiettivo è ottenere un aumento delle offerte per i diritti tv dal 2024 per i prossimi 5 anni: finora le tre emittenti sul piatto hanno messo 870 milioni.