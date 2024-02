«Per me è stato devastante l'impatto di Frattesi quest'anno - ha sottolineato l'ex attaccante del Sassuolo - mentre Barella è stato aiutato, a volte. Se trovi subito un allenatore che ti mette subito in competizione col tuo compagno, là vorrei vedere la reazione di Nicolò. Non mi aspettavo neanche io che dal Cagliari, arrivato all'Inter riuscisse a raggiungere questo livello. Quest'anno quando poteva essere messo in discussione Inzaghi lo ha tutelato perché la vera sorpresa è stato Frattesi. Arrivato dal Sassuolo in una squadra in cui devi vincere per forza, ha avuto un impatto importante in Nazionale e nell'Inter e può dare fastidio ad un titolare. Inzaghi lo ha protetto ma così si fa a costruire un undici titolare del resto».

Montolivo, su Barella ha aggiunto: «In una gara eravamo Milan-Cagliari, con Montella in panchina, lui entra e gioca venti minuti. Dico è veramente forte, per questo dico che Barella per me non è una sorpresa. L'ho visto subito che è veramente forte. Non so se può fare il titolare in qualunque squadra di Europa, non so se avrebbe lo stesso peso specifico che ha nell'Inter».

(Fonte: DAZN)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.