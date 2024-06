Due giovani con un futuro?

«Uno lo conoscete bene, Asllani: è giovanissimo e ha tutti i mezzi e il tempo per arrivare in alto. Con l’Inter, appena ha avuto un po’ più di spazio, ha fatto vedere cose non banali. E non era facile entrare in un centrocampo così forte. Se Sylvinho lo schiererà da titolare, la responsabilità lo aiuterà a dare il meglio».