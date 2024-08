Venerdì 2 agosto l'Inter sfiderà in trasferta il Pisa all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani: fischio d'inizio previsto per le 19:30

È tutto pronto per la quarta amichevole dei nerazzurri della pre-season 2024/25. Venerdì 2 agosto l'Inter sfiderà in trasferta il Pisa all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani: fischio d'inizio previsto per le 19:30. Sarà una gara particolare per Simone Inzaghi che affronterà la squadra allenata dal fratello Filippo.