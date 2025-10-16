Ospite del canale ufficiale della Serie A, Roberto Donadoni ha parlato anche di Nicolò Barella. Il furetto nerazzurro continua a dare ampie garanzie anche con Chivu in panchina e anche quando è chiamato in causa in una nuova veste tattica. Questo il pensiero dell'ex commissario tecnico a proposito:
Donadoni: “Barella ha trovato dimensione importante. Lui regista? Credo che…”
Le parole dell'ex commissario tecnico a proposito del centrocampista nerazzurro fondamentale anche con il nuovo allenatore Chivu
"Al di là dei numeri, è in costante crescita di convinzione e maturità. Ha trovato ormai una dimensione importante, si vede da come gestisce le prestazioni. Regista? Credo possa fare benissimo anche quel tipo di ruolo. E' intelligente, sa adattarsi e capire cosa è meglio fare in funzione della zona in cui gioca. Più avanti ovviamente può chiudere più facilmente l'azione, ma anche da lì può fare gol uguale".
