Donadoni: “Italia, Spalletti giusto per tre motivi. Lo scudetto con il Napoli…”

Le parole dell'ex commissario tecnico a proposito dell'arrivo in azzurro dell'allenatore campione in carica ed ex Inter

Roberto Donadoni, ex commissario tecnico dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport proprio dell'arrivo di Luciano Spalletti in azzurro. Queste le sue considerazioni: «Uomo giusto? Perché ha maturato l'esperienza necessaria ad assolvere nel modo migliore l'incarico. Perché con le sue squadre ha partecipato varie volte alle coppe europee e ha allenato all'estero, quindi conosce il calcio internazionale e le scuole di pensiero dei Paesi che di volta in volta andremo ad affrontare. E perché ha vinto l'ultimo scudetto dando col Napoli una impressionante prova di forza».

Le sue prime convocazioni sono quelle che si aspettava?