Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato delle quotazioni dei rossoneri nella Serie A che sta per cominciare. Questo il suo punto di vista: «Io penso e spero possa aver imparato dagli errori del passato, così da imitare il Napoli di Conte dello scorso campionato. In questo senso, Allegri è una garanzia e in più, la qualità in squadra c’è. Non è una missione impossibile».