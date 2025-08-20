FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Donadoni: “Scudetto? L’Inter c’è anche con la nuova guida. Per il Milan invece…”

ultimora

Donadoni: “Scudetto? L’Inter c’è anche con la nuova guida. Per il Milan invece…”

Donadoni: “Scudetto? L’Inter c’è anche con la nuova guida. Per il Milan invece…” - immagine 1
Il pensiero dell'allenatore ed ex calciatore a proposito della griglia di partenza della Serie A poco prima dell'inizio ufficiale
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato delle quotazioni dei rossoneri nella Serie A che sta per cominciare. Questo il suo punto di vista: «Io penso e spero possa aver imparato dagli errori del passato, così da imitare il Napoli di Conte dello scorso campionato. In questo senso, Allegri è una garanzia e in più, la qualità in squadra c’è. Non è una missione impossibile».

Donadoni: “Scudetto? L’Inter c’è anche con la nuova guida. Per il Milan invece…”- immagine 2
Getty Images

Chi si giocherà la vittoria del campionato ?

«Il Napoli campione si è rinforzato ed è favorito. L’Inter ha cambiato guida, ma resta l’Inter. Un po’ più dietro vedo Juve, Roma e Atalanta. Anche se non c’è un divario netto tra chi parte davanti e le altre».

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA