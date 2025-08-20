Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato delle quotazioni dei rossoneri nella Serie A che sta per cominciare. Questo il suo punto di vista: «Io penso e spero possa aver imparato dagli errori del passato, così da imitare il Napoli di Conte dello scorso campionato. In questo senso, Allegri è una garanzia e in più, la qualità in squadra c’è. Non è una missione impossibile».
Donadoni: “Scudetto? L’Inter c’è anche con la nuova guida. Per il Milan invece…”
Il pensiero dell'allenatore ed ex calciatore a proposito della griglia di partenza della Serie A poco prima dell'inizio ufficiale
Chi si giocherà la vittoria del campionato ?
«Il Napoli campione si è rinforzato ed è favorito. L’Inter ha cambiato guida, ma resta l’Inter. Un po’ più dietro vedo Juve, Roma e Atalanta. Anche se non c’è un divario netto tra chi parte davanti e le altre».
