Nel caso specifico?

«Bisogna capire se le mancate comunicazioni agli organi di vigilanza della Figc, o in generale se i mancati adempimenti nei confronti dello Stato, abbiano riflesso federale. La Procura federale, se non l’ha già aperto, aprirà un fascicolo in merito e nasceranno due indagini parallele, penale e sportiva».

Cosa rischia il Milan dal punto di vista sportivo?

«Nel Codice di Giustizia Sportiva, l’art.32 comma 5 punisce tale ipotesi anche con penalizzazioni, poi l’art.31 prevede che se c’è una irregolarità contabile di tipo “generico”, anche grave come l’omissione o falsificazione di documentazione, la pena è piuttosto mite: prevede una squalifica per i dirigenti colpevoli e una ammenda a carico delle società. Ma c’è un ma...».

Quale?

«Nel caso delle irregolarità contabili che hanno garantito obiettivi sportivi, come l’iscrizione al campionato, o l’acquisto di calciatori, o la partecipazione a competizioni europee, le sanzioni possono arrivare ad una penalizzazione, all’esclusione dalle coppe o persino alla retrocessione».

Com’è accaduto alla Juve nel caso-plusvalenze?

«Esatto. Inoltre, da quando è stata applicata alla Juve, questa fattispecie è stata arricchita dai giudici di una sorta di gravità aggiuntiva. Perché nel caso in cui un illecito fosse grave ed anche reiterato andrebbe a violare anche l’art.4, cioè i principi di lealtà, probità e correttezza. Una fattispecie che non ha limiti in termini di penalizzazione».

Il Milan potrebbe esse- re sanzionato già nel campionato in corso?

«Dal momento dell’apertura del fascicolo, la Procura federale ha fino a 60 gg (eccezionalmente 120 gg) per eventuali deferimenti. E di lì a poco, qualora ci fossero responsabilità con- testate, partirebbe il proces- so sportivo da chiudere nei successivi 90 giorni. Basta fare due conti per capire che siamo a cavallo tra la fine di questa e l’inizio della prossima stagione.

l Milan, però, rischia di incorrere anche in una violazione Uefa...

«Sì, l’art.5, che regola- menta le multiproprietà (il fondo Elliott ha già una influenza dominante su una squadra francese iscritta alla Champions League, il Lille, peraltro la squadra di provenienza dell’attaccante Leao e del portiere Maignan, ndr). Non escludo che possano essere avviati due procedimenti, uno a livello Figc e uno Uefa, con due tempistiche diverse. Magari quello europeo sarà più rapido così da chiarire in tempo utile se il club in questione possa essere eleggibile o meno per la partecipazione alle coppe del prossimo anno, anche in questo caso similmente a quanto accaduto alla Juve. Improbabile, invece, la possibilità che possa essere esclusa già dall’Europa League in corso».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.