Da Ronaldo a Eto’o, da Suarez a Figo: tutti i doppi ex di Barcellona-Inter

Sono 15 i calciatori che hanno indossato sia la maglia nerazzurra che quella blaugrana: scopriamoli insieme

Fabio Alampi

Un classico del calcio europeo, due grandi squadre che hanno dato vita a grandi sfide e 15 giocatori: quindici storie con in comune i colori nerazzurri e blaugrana. Sono tanti i campioni che hanno vestito le maglie di Inter e Barcellona nel corso degli anni: il più rappresentativo è senza dubbio Ronaldo. Il Fenomeno arrivò all'Inter dal Barcellona nell'estate del 1997: nei suoi cinque anni in nerazzurro Ronaldo incantò i tifosi interisti con la sua classe e le sue giocate, collezionando 99 presenze e 59 gol, molti dei quali indimenticabili.

Barcellona, Inter e Pallone d'Oro: un destino che accomuna Ronaldo ad altri due doppi ex delle due squadre: si tratta di Luis Suarez e Luis Figo. "Luisito" fu il primo in ordine cronologico a trasferirsi in nerazzurro dalla Catalogna, nel 1961: Suarez fu un elemento fondamentale della Grande Inter di Helenio Herrera (altro doppio ex), con la quale vinse 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali in nove anni. Luis Figo invece arrivò all'Inter nell'estate del 2005: il portoghese si fece un nome nel grande calcio europeo con il Barcellona, prima di passare ai rivali del Real Madrid e poi all'Inter, dove ha chiuso la sua carriera vincendo 4 Scudetti.

Cervello e cuore della squadra che vinse il Triplete nella stagione 2009/10, Thiago Motta arrivò all'Inter dal Genoa dopo essere cresciuto calcisticamente nel Barcellona.

In Catalogna Motta vinse la Champions League 2005/06. Una storia vincente con entrambe le maglie, come quella di Maxwell Andrade: il brasiliano ha vinto 5 trofei in nerazzurro e 10 con il Barcellona.

Maxwell e Ronaldo non sono gli unici brasiliani ad aver giocato per Inter e Barcellona: all'elenco si aggiungono anche Philippe Coutinho e Rafinha.

Triplete con l'Inter, triplete con il Barcellona: un'impresa riuscita in due stagioni consecutive a Samuel Eto'o. L'attaccante camerunese arrivò all'Inter nell'estate 2009 dal Barcellona in uno scambio che vide Zlatan Ibrahimovic percorrere la strada opposta: a Milano Eto'o ha segnato 53 gol in 102 presenze vincendo 6 trofei, dimostrando anche uno straordinario spirito di sacrificio a servizio della squadra.

Sono più recenti le avventure interiste di Alexis Sanchez e Arturo Vidal: i due cileni hanno ricoperto un ruolo importante nella conquista dello Scudetto 2019/20, oltre che nella doppia vittoria di Supercoppa Italiana e Coppa Italia della passata stagione. Proprio Sanchez fu decisivo nella sfida di Supercoppa contro la Juventus. L'elenco è infine completato da Francesco Coco, Edgar Davids, Ricardo Quaresma e Martin Montoya.

Nell'attuale rosa nerazzurra non si può non citare André Onana: il portiere camerunese, arrivato all'Inter nell'estate 2022, è cresciuto calcisticamente nella cantera del Barcellona. Onana ha trascorso quattro anni in Catalogna, senza mai esordire con la prima squadra blaugrana.

(inter.it)