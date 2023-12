Giornale – A quelli della doppia Inter andrebbe ricordata una cosa. I detrattori di Inzaghi…

Le scelte fatte nel corso del cammino in Champions League, certificano che l'obiettivo primario dell'Inter e di Simone Inzaghi è lo scudetto. Lo ha ribadito Steven Zhang che ha inviato un messaggio chiaro nel corso della cena di Natale: "L'obiettivo è la seconda stella". "È il solito discorso della doppia Inter, la miope invenzione di chi non vuole riconoscere troppi meriti a Simone Inzaghi. Così appena c'è un intoppo, rispuntano i detrattori in servizio permanente effettivo. È stato un errore giocare senza Lautaro e Barella contro la Real Sociedad? No, è stata una scelta", sottolinea Gianni Visnadi dalle colonne de Il Giornale.

"C'è qualcuno che dubita che anche Inzaghi non sapesse che fosse meglio affidarsi ai titolari per vincere la sfida ai baschi? Peraltro, se l'Inter avesse vinto a Lisbona, l'altra sera sarebbe bastato il pareggio. Ma l'Inter dopo Lisbona ha giocato a Napoli. Con 8 giocatori freschi, per lo 0-3 da scudetto. Ce l'avrebbe fatta anche con la squadra stanca? Domenica, Inzaghi viaggia contro la sua ex Lazio. I primi 2 anni, a Roma ha sempre perso, stavolta vuole vincere e per farlo gli serve la ThuLa nella miglior versione possibile".