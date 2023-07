Douglas Costa non usa giri di parole: “Cuadrado all’Inter? Mi dispiace per lui”

L'ex esterno offensivo brasiliano della Juventus commenta così il trasferimento del colombiano in nerazzurro

Il trasferimento di Juan Cuadrado dalla Juventus all'Inter ha sicuramente sorpreso i tifosi di entrambe le squadre, ma non solo: anche calciatori e addetti ai lavori sono rimasti basiti. Uno su tutti, Douglas Costa, ex compagno di squadra dell'esterno colombiano in bianconero.