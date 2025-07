Douglas Luiz non si è presentato al raduno: la reazione della Juve

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, questa mattina Douglas Luiz non si è presentato al raduno alla Continassa

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, questa mattina Douglas Luiz non si è presentato al raduno alla Continassa per l’inizio del ritiro estivo della Juve e risulta essere “l’unico assente non giustificato” tra i calciatori bianconeri.