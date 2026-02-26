FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Dov’è finito Thuram? L’Inter cerca i gol e la leggerezza di Tikus

ultimora

Dov’è finito Thuram? L’Inter cerca i gol e la leggerezza di Tikus

Inter Thuram
Il focus sull'attaccante francese finito nel mirino della critica per il rendimento non all'altezza in queste settimane
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

"Impreciso e poco incisivo", è il giudizio di Sport Mediaset sul periodo che sta attraversando Marcus Thuram. L'attaccante nerazzurro non ha alzato finora i giri nel motore, nonostante dal club si aspettassero risposte importanti nel momento dell'assenza di Lautaro Martinez. Questo il focus dal notiziario:

Inter Thuram
Getty Images

"Dov'è finito il Thuram dei bei tempi? Dal suo arrivo all'Inter, il primogenito di Lilian ha incantato per la sintonia con Lautaro e una dimestichezza sotto porta. Quest'anno qualcosa non gira nel verso giusto, nonostante la partenza a razzo: in Champions ha accumulato 575' senza gol. In Serie A, negli ultimi 713' minuti ha segnato solo una volta, contro il Sassuolo. L'Inter ha bisogno di ritrovare la leggerezza e i gol di Tikus per sognare l'accoppiata campionato-Coppa Italia".

Leggi anche
Un po’ Thuram, un po’ Osimhen: anche l’Europa scopre Iddrissou. Per...
Jacobelli: “Var regolato male, protocollo da cambiare. Il problema di fondo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA