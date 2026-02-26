"Impreciso e poco incisivo", è il giudizio di Sport Mediaset sul periodo che sta attraversando Marcus Thuram. L'attaccante nerazzurro non ha alzato finora i giri nel motore, nonostante dal club si aspettassero risposte importanti nel momento dell'assenza di Lautaro Martinez. Questo il focus dal notiziario:
Dov'è finito Thuram? L'Inter cerca i gol e la leggerezza di Tikus
Il focus sull'attaccante francese finito nel mirino della critica per il rendimento non all'altezza in queste settimane
"Dov'è finito il Thuram dei bei tempi? Dal suo arrivo all'Inter, il primogenito di Lilian ha incantato per la sintonia con Lautaro e una dimestichezza sotto porta. Quest'anno qualcosa non gira nel verso giusto, nonostante la partenza a razzo: in Champions ha accumulato 575' senza gol. In Serie A, negli ultimi 713' minuti ha segnato solo una volta, contro il Sassuolo. L'Inter ha bisogno di ritrovare la leggerezza e i gol di Tikus per sognare l'accoppiata campionato-Coppa Italia".
