Radu Dragusin, difensore del Genoa, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo messo tutto in campo: sapevamo sarebbe stata durissima, abbiamo dato tutto e abbiamo portato a casa un punto. In casa sembra tutto più facile, abbiamo la nostra gente che ci spinge: è una spinta in più. Rinnovo? Non so quanto manca, dobbiamo vedere ma ci metteremo d'accordo".