Driessen: “De Vrij? Deluso dall’Ajax. Con l’Irlanda è stato impressionante. All’Inter…”

Valentijn Driessen avrebbe voluto vedere la scorsa estate Stefan de Vrij vestire la maglia dell'Ajax. Il giornalista olandese è deluso dal fatto che i Lancieri non abbiano fatto nemmeno un tentativo. "Continuo a pensare che sia un peccato che l'Ajax non abbia fatto alcun tentativo di ingaggiarlo", dice il giornalista del De Telegraaf .

"All'Inter è più un 'giocatore non fondamentale' che un 'giocatore fondamentale'. Ma si vede che De Vrij ha semplicemente molta esperienza e anticipa molte cose in campo. Ha giocato in modo impressionante, ma ovviamente dice abbastanza che un difensore sia il migliore in una partita contro l'Irlanda...".