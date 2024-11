Ad accompagnare Patrick Vieira nella sua prima avventura in rossoblù il direttore sportivo, Marco Ottolini , che ha spiegato le ragioni dell'esonero di Gilardino e soprattutto la tempistica. "Quando c'è un esonero è chiaro che si analizzano tante cose. Quello che può aver sorpreso è la tempistica - ha ammesso il Ds rossoblù -. Noi abbiamo essenzialmente un iter burocratico che dobbiamo seguire in questi casi". "Parlare di motivazioni specifiche è complicato - ha proseguito -, quando si prende una decisione di questo tipo sul piatto della bilancia si mettono diversi elementi: dai risultati all'analisi approfondita di varie cose che si possono vedere dall'esterno, ma anche sensazioni quotidiane. Poi ci si siede e si fanno considerazioni anche tenendo conto dell'alto numero di infortuni. Con questa decisione abbiamo avuto l'idea di voler far uscire un po' tutti da una comfort zone. Di chiedere di più a tutti ed a noi stessi. Alla fine è maturata la decisione.

Comunque io sono qui da due anni e tutte le decisioni a livello tecnico sono passate dalla mia scrivania. Mentre come società tutte le decisioni vengono prese in maniera collegiale con un ampio consenso, a livello tecnico il primo responsabile sono io". Il direttore sportivo ha voluto ringraziare Gilardino "per i due anni trascorsi, due anni belli, intensi e ricchi di successi". Poi ha aggiunto: "Se Vieira ha deciso di arrivare da noi ha visto qualcosa di positivo. Ovviamente prima di tutto questa maglia, questi tifosi e questa città. Ma anche tante altre cose altrimenti non credo che avrebbe deciso di venire da noi avendo un mercato a disposizione come quello della Premier. Credo sia un segnale positivo riguardo al futuro di questa società".