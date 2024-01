Duda: “Contatto con Bastoni? Ormai quell’episodio appartiene al passato. Non ho letto i giornali”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Verona-Empoli, Ondrej Duda ha parlato ai microfoni di Dazn. Il giocatore è tornato anche sulla gara persa contro l'Inter nei minuti finali: "Questa è una partita importante, come ho già detto una partita da sei punti. Sia per noi che per l'Empoli è fondamentale e spero che riusciremo a vincere".

"Quell'episodio appartiene ormai al passato. Oggi c'è un'altra partita da disputare. Non ho letto i giornali, non so come ne stiano parlando".